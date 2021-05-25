ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kudüs konsolosluğu açıklaması! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu.

Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkesi desteklemek için Orta Doğu turuna çıkmıştı. Blinken, ziyareti kapsamında ilk durağı Tel Aviv'e bu sabah gelmişti.

Ramallah'ta Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşen Blinken, Biden yönetiminin Kongre'den Filistinliler için 75 milyon dolarlık kalkınma ve ekonomik yardım talep edeceğini söyledi.

Blinken, ABD'nin Gazze'ue acil felaket yardımı olarak 5.5 milyon dolar sağlayacağını ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) da 32 milyon dolar vereceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail ziyaretinde önceki Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı ABD Büyükelçiliğine de giderek çalışanlarla bir araya geldi.

ABD, Kudüs'te yer alan ve sadece Filistinlilere hizmet veren başkonsolosluğunun yerini ve adını 2018'de değiştirme kararı almıştı. Donald Trump yönetiminde Dışişleri Bakanı görevini yürüten Mike Pompeo, daha önce ayrı bir ofis olan başkonsolosluğun artık Filistin İlişkileri Birimi adıyla Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği içinde hizmet vereceğini açıklamıştı. Böylece ABD, Filistinlilere münhasır diplomatik temsilcilik ofisi olmayan tek büyük devlet hâline gelmişti.