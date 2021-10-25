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Haberler Dünya SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanlığı: Büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın görev süresi boyunca Türkiye'de kalacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin 'not edildiğini' ifade ederken, 18 Ekim'de Osman Kavala'ya yönelik açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğunu da belirtti.

SON DAKİKA | ABD Dışişleri Bakanlığı: Büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak
ABD'den büyükelçi açıklaması
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HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın görev süresi boyunca Türkiye'de kalacağını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile diyaloğu sürdürmenin en iyisi olduğuna inandıklarını söyledi. Price, "Biden yönetimi Türkiye ile ortak öncelikler konusunda işbirliği istiyor ve herhangi bir NATO müttefiki gibi biz de herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için diyaloga girmeye devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz" dedi.

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin büyükelçiliğinden çağrı yapılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan buna sert tepki göstermişti. Geri adım olarak yorumlanan yeni açıklamada, "Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı.

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