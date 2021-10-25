ABD'den büyükelçi açıklaması 0:00 / 0:00

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın görev süresi boyunca Türkiye'de kalacağını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile diyaloğu sürdürmenin en iyisi olduğuna inandıklarını söyledi. Price, "Biden yönetimi Türkiye ile ortak öncelikler konusunda işbirliği istiyor ve herhangi bir NATO müttefiki gibi biz de herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için diyaloga girmeye devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz" dedi.

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 ülkenin büyükelçiliğinden çağrı yapılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan buna sert tepki göstermişti. Geri adım olarak yorumlanan yeni açıklamada, "Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı.