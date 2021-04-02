Korkunç tablo! Bir ayda 28 kadın öldürüldü

Son dakika... ABD Kongre binası yakınında bir araç kontrol noktasına çarptı, iki polis ve şüpheli hastaneye ka

ABD Kongresi yerleşkesinin “bir dış tehdit” nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.





Kongre binasından silah sesleri duyulması üzerine giriş ve çıkışları kapatıldı. Binanın içinde çatışma olabileceğinden endişe ediliyor...

İKİ POLİS İLE ŞÜPHELİ KİŞİ YARALANDI

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.





6 OCAK'TA TRUMP TARAFTARLARI KONGRE'Yİ BASMIŞTI

6 Ocak'ta başkanlık devir teslim töreninden birkaç gün önce, Trump taraftarı protestocular Kongre'yi basmıştı. Bölge o zamandan bu yana barikatlarla çevrili durumdaydı.