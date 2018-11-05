ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıkladı. Pompeo, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 8 ülkenin petrol ambargosundan muaf tutulacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Geldiğimden beri yaptırımlar uygulanmıştır bugün hızlandırılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. İran'a yaptırımlar devam edecek ve cezalar da olacak. İran'la iş yapmak kötü sonuçlar doğuracaktır. 20'den fazla ülke zaten piyasadan 1 milyon varil azalttı. Mayıs'tan beri petrol gelirleri düştü. Bazı ülkelere muafiyet verdik. Bunlar Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan.

Gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor. ABD, nükleer anlaşmaya girdikten sonra İran bölgedeki baskısını arttırdı. Bizim attığımız adımlarla İran'ın üzerindeki baskının etkin olarak istediğimiz sonuca ulaşacağını ve İran'ın risk artırıcı bir unsur olmasını engelleyeceğini düşünüyoruz."

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in açıklamaları:

"400'den fazla şirket enerji ve gemicilik sektöründe hedef alındı. 250 kişi yaptırım listelerinde. Atom Enerji Organizasyonu da var. Bugüne kadar görülmemiş yaptırımlar oldu. ABD ekonomik baskısının İran üzerinde en yüksek seviyede olduğunu söyleyebilirim. İran rejimi artan bir finansal izolasyona maruz kalacak. Terör ve bölgesel kötü hareketleri var, bunların bırakılması gerekiyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ