ABD'nin ısrarla karşı çıktığı Rusya'nın Türkiye'ye sattığı S-400'e bir alternatif olarak Raytheon Co tarafından üretilen Patriot hava savunma sistemi satmak için Türkiye ile müzakere halinde olduğu duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.

Tina Kaidanow, Türkiye ile müzakere halinde olduklarını kaydederek, "Türklere Patriot konusunda neler yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte Kaidanow, iki ülkenin heyetlerinin Farnborough'da görüşüp görüşmediğine dair konuşmadı. Kaidanow, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkinin desteklenmesinin Patriotlarla sağlanabileceğini söyledi.

Türkiye'nin şartların uygun olması durumunda Patriot alabileceği ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye, ABD'ye şartlarını iletti ve bu şartlara uygun teklifi de uzun zamandır bekliyor.