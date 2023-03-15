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Haberler Gündem SEL FELAKETİ! Son dakika: Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda sel sularında mahsur kalan kişi kurtarıldı!
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Abide Kavşağı'nda suda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. Abide Kavşağı alt geçidinde mahsur kalan bir kişi son anda kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı. Öte yandan alt geçitte mahsur kalan bir itfaiye eri daha kendi imkanlarıyla sudan çıktı

SEL FELAKETİ! Son dakika: Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda sel sularında mahsur kalan kişi kurtarıldı!
AA

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağındaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Kentin ana cadde ve kavşaklarında sıkışan trafiği, polis ekipleri yönlendirmeye çalışıyor. Şehirde sağanak devam ediyor.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

ALT GEÇİTTEKİ İKİNCİ KİŞİYE DE ULAŞILDI

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan bir itfaiye eri daha kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

AA'da yer alan habere göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve dalgıç sevk edildi. Çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri de suyla dolan alt geçitte mahsur kaldı. Bir süre önce mahsur kalan itfaiye eri Abdulhamit Aslan'ın meslektaşlarının desteğiyle kurtarılmasının ardından itfaiye eri Bülent Bulut da kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin alt geçitteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçların sürüklenmesi, çevredeki binaların çatısına çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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