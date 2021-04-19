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Açlık grevindeki Navalnıy hastaneye nakledildi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan Rusya'ya dönüşü sırasında ise tutuklanarak Vladimir Bölgesi'ndeki bir hapishaneye gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalnıy, kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 31 Mart'ta açlık grevine başladı.

Rus medyası, Navalnıy'nin durumunun kötüleşmesi nedeniyle cezaevindeki hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık komisyonu tarafından alınan kararın ardından nakil işleminin gerçekleştirildiği Navalnıy'e vitamin eksikliği tanısı konduğu bildirildi.

DOKTORLARDAN "HER AN ÖLEBİLİR" AÇIKLAMASI

Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalnıy'nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınlamıştı.

Navalnıy'nin test sonuçlarını inceleyen doktorlar, böbreklerinin kötü durumda olduğunu ve her an ölebileceğini söylemişti.

ABD'DEN RUSYA'YA NAVALNY UYARISI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya'ya ilettiğini aktarmıştı.