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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Açlık grevindeki Rus muhalif lider Navalnıy'ın avukatlarından açıklama: Tehdit ediliyor!
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Açlık grevindeki Rus muhalif lider Navalnıy'ın avukatlarından açıklama: Tehdit ediliyor!

Cezaevinde açlık grevinde olan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın avukatlarından yeni bir açıklama geldi. Navalnıy'ın avukatları, yetkililerin onu zorla beslemek için tehdit edildiğini söyledi.

SON DAKİKA: Açlık grevindeki Rus muhalif lider Navalnıy'ın avukatlarından açıklama: Tehdit ediliyor!
"Navalnıy tehdit ediliyor!"
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Reuters / HABERTURK.COM

Açlık grevinde olan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde yetkililer tarafından zorla beslenmek için tehdit edildiği ifade edildi.

Navalnıy'ın Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan avukatları, "Açlık grevinin ciddiyetini gören hapishane yönetimi onu günlük olarak zorla beslemekle tehdit ediyor" dedi. Öte yandan Navalnıy'ın cezaevine girdiğinde beri 15 kilo verdiği belirtildi.

44 yaşındaki Navalnıy, kendisine tıbbi yardım yapılmadığını öne sürmüş, tedavi görme talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Sırtında ve bacaklarında ağrılar olduğunu, doktor çağırma ve ilaç alma hakkı bulunduğunu belirten Navalny, bu hizmetlerden yararlanamadığını ifade etmişti. Hükümlülerin açlık grevinden başka yolu olmadığını savunan Navalny, "Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Navalnıy'ın açlık greve başlamasından bu yana 8 kilo kaybettiği belirtildi.

NAVALNY'IN ZEHİRLENMESİ

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Rus muhalif Aleksey Navalny'ın uçuş esnasında zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalny, 22 Ağustos 2020'de ilk tedavi gördüğü Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Tedavi gördükten sonra Aleksey Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus istihbarat servisi aracılığı ile kendisini zehirlettiğini iddia etmişti.

Navalny, Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havalimanında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı. 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesi, Navalny'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği hapis cezasını da hesaplayarak, 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),16 Şubat'ta Navalny'ın derhal serbest bırakılması için Rusya’ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti. Kremlin ise AİHM’in kararının yasa dışı olduğunu savunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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