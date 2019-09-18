Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Gül, "Ucu kime varırsa varsın, FETÖ ile FETÖ taklitçileri ile mücadelemiz sürecek" dedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Adalet Bakanı Gül, Ankara'da cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerce üretilen ürünlerin satışa sunulduğu iş yurtları fuarında konuştu.

DARBE ZİHNİYETİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ: Sözlerimin başında dün idam edilmesinin yıldönümü olan, merhum Başbakan Adnan Menderes'i, rahmetle, minnetle, hürmetle yâd ederek başlamak istiyorum. 27 Mayıs’tan merhum Başbakan Adnan Menderes'i “Seni buraya getiren irade böyle cezalandırılmalı istiyor sana bu cezayı vermemiz gerekiyor” diyen bir anlayış vardı. İşte bu anlayış bu milletin bağrından çıkmış milletin adamı Adnan Menderes'i idam sehpasına götürmüştür. Bu zihniyetin hukuka değil, darbeye vesayete dayanan bu zihniyeti şiddetle bir kez daha kınıyoruz. Menderes ve arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz. Bu millet; adamlarını, milletin bağrından çıkan Menderes gibi milletin adamlarını kıyamete kadar her zaman hayırla alacaktır. Darbecileri de her zaman şiddetle telin etmeye devam edecektir.

FETÖ ACI OLAYLAR YAŞATTI: 27 Mayıslardan yine geliyoruz darbe dönemlerine. “Bir sağdan bir soldan” diyerek 12 Eylül darbe yargılamasında yine yaşını büyüterek idam edilen gencecik yavrularımızı, idam sehpasına götüren anlayışla yine yargıya vesayetin gölgesini, vesayetçilerin yaklaşımını hepimiz gördük. İşte yine bu yargıdan yine FETÖ döneminin kumpasları ile delil uydurmaları ile devletin belli kademelerinde hiyerarşi bozmak adına delil üreten FETÖ zihniyetinde ki yargı yaklaşımlarını gördük. Bir delil yok ama “Benim şuna ceza vermem lazım, ben bu hiyerarşiyi bozmam lazım, yargı benim olmalı” anlayışıyla insanlara iftira atan, insanları yargı sopasıyla hizaya getirmek isteyen FETÖ anlayışıyla da bu ülke çok acı hatıraları, olayları yaşadı.

KARARLI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR: Ama bugün, 15 Temmuz akşamından itibaren meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayan, 251 vatandaşımızı şehit eden hain, alçak, kardeşimizi şehit eden hain, alçak FETÖcüleri 15 Temmuz gününden itibaren adliye koridorlarında tutuklayan, yargılayan, hukuk önünde hesap çeken bir bağımsız ve tarafsız Türk yargısı vardır, daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. İşte 27 Mayıslardan buraya kadar bu mücadeleden Türk yargısı anlının akıyla çıkmıştır. Bugün de Türk yargısı yine terör örgütleriyle kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Türkiye FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ile kararlı bir şekilde mücadelesini eş zamanlı sürdürmektedir. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz. Terör demokrasinin özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır. İşte o yüzden terörle mücadele esasında bir insan hakları mücadelesidir ve Türk yargısı da bu anlamda hukuktan, adaletten taviz vermeden bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Biz ne güvenlikten, ne özgürlük dengesinden vazgeçerek, ülkemizin huzurunu, güvenliğini bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz.

UCU NEREYE DEĞERSE DEĞSİN: FETÖ ile mücadelemizde yine aynı şekilde kararlı bir şekilde devam etmektedir. 40 yıl devletin hücrelerine sızmış bu terör örgütüyle, 40 günde bu örgüt mücadelesini bitirdik şeklinde bir rehavete asla kapılmadan, kriptolarıyla A tipik bu terör örgütüyle mücadelemizi kararlı bir şekilde ve her alanda elbette sürdürmek boynumuzun borucudur. Ucu nereye değerse değsin, kime değerse değsin bu konuda asla ama asla hukuktan sapmadan mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek Türk yargısının elbette onurlu bir mücadelesidir ve onu da yapmaya devam etmektedir.

FETÖ'CÜLERLE AYNI MAKLUBEYE KAŞIK SALLAYANLAR: Örgüt özellikle yargı, emniyet ve orduya sızmıştır, ancak nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ’nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖcülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi dersi vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Bunu yaparken FETÖcülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece ve sadece hukuktan ve Anayasadan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvanya’dan emir alanlar, vesayetçiden darbeciden emir alanlar değil, Anayasadan ve hukuktan emir alarak yargılama yapan bir Türk yargısı var. Kim rahatsız oluyorsa olsun, Türk yargısı bağımsızlığını, tarafsızlığını sürdürmeye devam edecektir.

FETÖ İLE MÜCADELE FETÖ YÖNTEMİ İLE YAPILAMAZ: FETÖ ile mücadele, FETÖ yöntemleriyle yapılamaz. Herkes FETÖ’cü ise FETÖ’cü yoktur. Bu FETÖ’nün bir stratejisidir. Masumla suçluyu ayırt etmek kuru ile yaşı ayırt etmek işte Türk yargısının görevidir. Ve Türk yargısı bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bugün bu mücadelede elbette sadece hakim savcının önüne dosyayı atarak da mücadele olmaz. O dosyanın yine hazırlık aşamalarında delilleriyle dosyalarıyla topyekûn bütün kurumlarıyla mücadeleyi yapmak lazım. Yoksa burada kahramanca FETÖ mücadelesi yada diğer terör örgütleriyle mücadele yaparken bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği için kahramanca özveri ile çalışan hakim savcılarımızla beraber tüm topyekûn ortak mücadeleyi elbette sürdürmeye devam edeceğiz.