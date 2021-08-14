İHA

ABD birliklerinin Mayıs ayında Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Pakistan sınırında yer alan Paktika vilayetinde yerel yetkililer, Taliban güçlerinin vilayete girdiğini doğruladı. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid ise Taliban güçlerinin Paktika vilayetinin merkezi

Sharan’ı, Paktiya vilayetinin merkezi Gardez'i ve Kuner vilayetinin merkezi Esadabad’ı ele geçirdiklerini açıkladı. Söz konusu vilayet merkezlerinde valilik, polis ve istihbarat merkezlerinin ele geçirildiğini söyleyen Mücahid, “Çok sayıda silah ve teçhizat Taliban güçlerinin eline geçti” dedi. Taliban güçlerinin, Sharan, Esadabad, Gardez'de kontrolü ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin son 9 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı ise 21'e yükseldi.

Zabihullah, Taliban'ın şimdi Gardez'i savunan ordu birimi olan 203. Thunder Corps'un üssüne doğru ilerlediğini söyledi.

31 VİLAYETTEN 21'İ TALİBAN'IN KONTROLÜNDE

Toplamda 34 vilayete sahip Afganistan'da Taliban, Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc'ı, Jawzjan vilayetinin merkezi Sheberghan'ı, Sar-i Pul vilayetinin merkezini, Kunduz vilayetinin merkezini, Tahar vilayetinin merkezi Talukan'ı, Samangan vilayetinin merkezi Aybak'ı, Baghlan vilayetinin merkezi Pul-e-Khumri'yi, Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı, Gazne vilayetinin merkezini, Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh'u, Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'i, Kandahar vilayetinin merkezini, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah'ı, Herat vilayetinin merkezini, Ferah vilayetinin merkezi, Logar vilayetinin merkezi Puli Alem'i, Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot'u ve Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ı ele geçirmişti. Taliban güçleri son olarak Paktika vilayetinin merkezi Sharan, Paktiya vilayetinin merkezi Gardez ve Kuner vilayetinin merkezi Esadabad’da kontrolü ele aldı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim"

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, devlet televizyonunda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Geleceğinizden endişe ettiğinizi anlıyorum. Cumhurbaşkanınız olarak sizi temin ederim ki istikrarsızlığın yayılmasını, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemeye odaklanacağım. Dayatılan çatışmanın masum insanların ölümüne, 20 yıllık kazanımların kaybına, kamu altyapısının tahrip olmasına ve uzun süreli istikrarsızlığa neden olmasına izin vermemeye çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

KABİL, TALİBAN'IN KISKACINDA

"Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim" diyen Gani, "Siyasi liderler, Afgan halkının çeşitli kesimlerinin temsilcileri ve uluslararası ortaklarımızla hükümet içinde kapsamlı istişareler yaptık. İstişareler devam ediyor ve sonuçlar yakında paylaşılacak" şeklinde konuşmuştu.

Taliban militanları, ülkenin 34 vilayetin 18'inin merkezinde hakimiyet kurarken, Afgan hükümeti ise 16 vilayetin kontrolünü elinde bulunduruyor. Taliban, başkent Kabil'i kuzey ve güneyden kıskacına alırken ABD medyası, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Taliban'ın başkenti 72 saat ile 1 hafta arasındaki bir süre zarfında tamamen kuşatabileceğini belirtti.