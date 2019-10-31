Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezindeki bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. İHA'da yer alan habere göre patlamada 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
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