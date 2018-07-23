Bedelli askerlik ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri '28 gün şartı'ydı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikte 28 günlük temel eğitimin 21 gün olarak revize edilerek komisyona sunulacağını açıkladı.

Muş, "Bedelli askerlik konusunda 3 kriter söz konusu. Şu anda 28 gün olan teklif görüşülüyor. 28 gün yerine 21 gün olmasını teklif edeceğiz." dedi.

Muş, firarilerin durumuyla ilgili soruya, "Bunlarla ilgili usul ve esasları TSK'ya bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

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