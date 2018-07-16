AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı.



Gündemimizde sadece OHAL var. Bedelli askerliğe şöyle bakmakta fayda var. AK Parti şimdiye kadar vaadedip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Ekim gibi gündeme gelecek, hiçbir düzenleme yok şu anda. Meclis açıldığında ilk düzenleme bu olacak." şeklinde cevap verdi.

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