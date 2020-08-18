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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'ın sözlerine tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın tepki çeken sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbeciliktir. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez" diye konuştu

Ömer Çelik
HABERTURK.COM / AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın sözlerine tepki gösteren Çelik, "Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbeciliktir. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. Ne tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi bakmaz. Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin ise Çelik, "Rumlar ve Yunanlar, Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa yüzde yüz yanılıyor. İstikrar ve güven isteyen için en önemli ortağız ama hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla Mavi Vatan suyumuz yok" ifadelerini kullandı.

İsrail-BAE anlaşmasıyla ilgili de konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacak. Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç alması mümkün değil" dedi.

Öte yandan Çelik, "AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir" dedi.

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