AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen “81 İl AK Parti Dışilişkiler Başkanları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı”nın açılışına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Saadet Partili Cihangir İslam'ın sözlerine sert tepki göstererek, "Türkiye'de 18 sene 'Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrıdan başka yoktur tapacak' diyerek ezan okundu. Devlet ve millet eğer birleşmiş, bütünleşmiş olmasaydı o akşam sokağa çıkacak üç tane adam bulamazdınız. Devlet ve milletin bütünleştiğinin en önemli ispatı 15 Temmuz şanlı direnişidir. Senin zihniyetin batıldır. Senin duruşun batıldır. Senin 15 Temmuz'a verdiğin bu destek batıldır" dedi.

CİHANGİR İSLAM MECLİS'TEKİ KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ?

Saadet Partili Cihangir İslam, TBMM'deki konuşmasında, "İki batılın çatışmasıdır. İnsanların beddualarını alıyorsunuz, ne diyorlar; Ocakları sönsün diyor insanlar size, soyları kurusun diyor insanlar size, Allah belalarını versin diyor insanlar size, ilerde toplum içine çıkamayacaksınız. Siyaseten sonunuz yakın." ifadelerini kullanmıştı.

GELEN ELEŞTİRİLER ÜZERİNE CİHANGİR İSLAM TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İslam'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz’un ilk saatlerinden itibaren sokaktaydım. Üsküdar’da Kanaat lokantası önünde 4 tankın önüne çıkan insanlardan biriydim. Benim ve sokağın 15 Temmuz’u bu... Değerli Arkadaşlarım, Her iftirayı atabilen bir güruh ile karşı karşıyayız. Gerçekten batıllar. Bunların hiçbiri üzerimize yapışmaz, yapışamaz. İnanmadığınızı da görüyorum. Çünkü aslı yok. Amaçları hesap vermemek ve herkesi susturmak. Her zeminde Hakk'ı haykırmaya devam edeceğiz."

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