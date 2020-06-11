DHA

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların da yarından itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, tahmin ediliyor.