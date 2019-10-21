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Almanya'da camiye molotof kokteylli saldırı

AA

Almanya'nın Dortmund kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Cami Derneği'ne molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda binada hafif çaplı zarar meydana geldi.

almanya cami saldırı

Almanya'nın Dortmund kentinde gece bir camiye molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Cami Derneğine saat 01.30 sularında düzenlenen molotof kokteylli saldırı sonucu çıkan küçük çaplı yangında camide hasar oluştu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Saldırıda caminin yönetim kurulu odasının da camları kırıldı.

Terör örgütü yandaşları ya da aşırı sağcıların düzenlemiş olabileceğinden şüphelenilen saldırı sonucu çıkan yangının büyümeden söndürülmesiyle büyük bir facianın önüne geçildiği belirtildi.

Fotoğraf ve video kaydı alan polis, inceleme başlattı.

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