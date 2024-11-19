Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen konserlerle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt'u geçici olarak görevden aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılığın soruşturması ve rapor doğrultusunda şekillenecek.

"11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

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İBB’YE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.