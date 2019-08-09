Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la görüştü.
Görüşmede Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge ve müşterek harekat merkezi konuları ele alındı.
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