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Son dakika... Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında karar

Son dakika... Atatürk Havalimanı'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın "anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi

16.11.2018 - 18:22 | Güncelleme:

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi 45 kişiyi ’’tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanıkların 142 kişiyi ‘’tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan toplam iki bin iki yüz ikişer yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Ayrıca bu 6 sanık 45 kez ''mala zarar verme'' suçundan 402 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani, kırkaltışar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

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