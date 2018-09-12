Avrupa Birliği milletvekilleri, Viktor Orban liderliğindeki Macaristan hükümetinin birliğin demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle harekete geçme kararı aldı.

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada 448'e karşı 197 oyla 7. maddenin işletilmesine karar verdi.

7. maddenin işletilmesi kararı Macaristan'ın hemen cezalandırılması anlamına gelmiyor ancak ülkenin AB'deki oy hakkının askıya alınmasına kadar bir dizi yaptırımın uygulanmasının kapısını açıyor. Bu karar aynı zamanda Macar hükümetine, AB değerlerini ihlal ettiği için gönderilen resmi bir uyarı olarak görülüyor.

Macaristan'a yaptırım uygulanması için Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği tasarının 28 AB üyesi ülke tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Polonya'nın tasarıyı onaylamayarak, Macaristan'a yaptırım uygulanmasını engellemesi bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu, birlik tarihinde ilk 7. maddenin üye bir ülke için işletilmesi kararını aldı. Geçtiğimiz yıl Polonya'da yapılan yargı reformu sonrasında Avrupa Komisyonu, Polonya için benzer bir karar almıştı.

Macaristan'da Orban hükümeti, medyayı susturmak ve sivil toplum kuruluşları ile yargıyı hedef almakla suçlanıyordu.

Dün Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapan Orban, oylamanın Macaristan mülteci almayı reddettiği için bir intikam aracı olarak kullanıldığı savunmuştu.

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