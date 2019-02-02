Avustralya'nın kuzeydoğu eyaleti Queensland eyaletinde bir havalimanı boşaltılıyor.

Brisbane kentindeki havalimanı için acil durum ilan eden polis, özel kuvvetler ekiplerini gönderdi. Yapılan resmi uyarıda, halktan havalimanından uzak durması istendi.

— Queensland Police (@QldPolice) February 2, 2019

Avustralya'nın Brisbane Havalimanı'nda üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve etrafı bıçakla tehdit eden bir kişi gözaltına alındı.