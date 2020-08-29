Bahçeli'den 30 Ağustos ve Akdeniz mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Bizim nazarımızda Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Zaferi aynı kanın aynı damarda, sadece farklı tarihlerde akışından başka bir manaya gelmeyecektir. Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin 'Malazgirt´i kutladılar, 30 Ağustos´u yasakladılar' iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil, kesif olarak vatana ve millete ihanettir" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir" diyen Bahçeli, şu mesajı verdi:

"Hiçbir ülke güç gösterisiyle, donanma sevkiyatıyla, kara ve deniz sularımızla birlikte kıta sahanlığımız ve münhasır ekonomik bölge alanlarımızda her tarafından tutuşacağı ateşe yaklaşmamalıdır."