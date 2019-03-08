Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

Akar'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

ORTAK DEVRİYELER: İdlib bizim şu anda çalıştığımız önemli sahalardan birisi. Hem Rusya hem de İran'la gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Bu 17 Eylül mutabakatı önemli bir rol oynadı. Burada silahtan arındırılmış bir bölge var. 14 Şubat'ta yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak. Bölgedeki ateşkesin devamı bakımından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz.

Radikal unsurların ayrıştırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde buradaki şartların daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TSK milli, manevi, mesleki değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte.

Suriye'de rejimle temasımız söz konusu değil, Rusya ile görüşüyoruz.

MÜNBİÇ KONUSU: 4 Eylül'de bu planın tamamlanması gerekiyordu. Biz tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, ilave görevler yapmakta hazır olduğumuzu da söylüyoruz. Burada PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'liler var. Bu gerçek çerçevesinde bunlara silahlar verildi. Bu silahları alın, bunları Fırat'ın doğusuna geçirin, yüzde 90'ı Arap olan Münbiçlilere yönetimin devrini sağlayalım. Şu anda Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin bu sağlanan güvenli ortama sağlanması. Bizim talebimiz çok basit. Bu noktaya kadar 68 devriye yapıldı. Müşterek eğitimler yapıldı. 13 de müşterek devriye yapıldı. Bizim bir an önce bu planın uygulanması için muhataplarımızı yönlendiriyoruz. Taleplerimizi iletiyoruz. Münbiç'e rejim girerse, YPG kalmaya devam ederse, buraya Suriyeli kardeşlerimizin dönmeyeceğini söylüyoruz. TSK ve ÖSO'nun burada olmasıyla barış ve istikrarın olabileceğini söyledik.

314 bin 590 kişi evine dönmüş durumda. Bunun devam etmesini istiyoruz. Burada YPG'nin insanlara zulüm ettiğini BM raporlarında da kendini göstermektedir. Münbiç'te bize tehdit oluşturan YPG'nin sürekli kalmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bazı planlar varsa bunların geçerli olmadığını, sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede YPG'nin yaşamasını tehdit ve tehlike olarak görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ: Bunu askeri, sivil herkese dile getirdiğimiz bir husus. Bu konu önemli bir konu. Bilerek veya bilmeyerek yanlış bir tercüme var. Burada bir farklılaştırma var. Biz YPG, FETÖ, DEAŞ, PKK'ya karşıyız. Biz hiçbir grupla problemimiz söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim hedefimiz TSK olarak terörle mücadele. Bizim Arapları, Kürtleri hedef almamız söz konusu değil.



GÜVENLİ BÖLGE: Orada TSK bulunacak. Orada güvenli bölge olacak. Taktik, teknik bakımından orası 440 km uzunluğunda derinlik de 30-40 km. Burada 13 bin km alan çıkıyor. Buranın 300-500 kişi ile kontrolü mümkün değil. Orada az sayıdaki koalisyonun mücadele etmesi söz konusu değil. Bizim de kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değil. Biz herkesin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz güvenliğimiz için çalışıyoruz. Güvenli bölge konusunda, teröristler yeni bir takım şeyler peşinde. Drone'larla saldırıda bulunuyorlar. Bunların bir şekilde 30-40 km uzaklaştırılması lazım. Teröristlerden bölgeyi temizleyince, orada Türkiye'de misafir ettiğimiz kardeşlerimiz yerleşecek.

FIRAT'IN DOĞUSU: Reyhanlı'yı, Hatay'ı hatırlayın. Biz vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü operasyonu yapacağız. Ülkemizin güvenliği, bekası konusunda teröristlere yardım ve yataklık yapanlar daha geniş alanda yer tutmakta ve bunlarla da mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hazırız, yapacağız. Bunu gösterdik.

ASKERLİK SÜRESİ: Sistemde en önemli husus şunlar: Yükümlü kaynağımız var. 700 bin gencimiz her sene askerlik yaşına geliyor. Bunlar bedelli, yedek astsubaylık, yedek subaylık, döviz askerlik sürekli olacak. İhtiyaçtan fazla bedelli askerlik talebi olursa kura çekilecek. Bunların kurallarını belirledik. Bu sistem böyle devam edecek. Lise mezunu 1 ay temel askerlik yapacak, ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen varsa kura çekilecek. Belirlenenlerin hepsi 1 ay eğitim yapacak. 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklar. 1 ay sonra diğer lise mezunu ve altı 5 ay kıtalarda görev yapacak. 6 ay bittikten sonra "kalmak ister misiniz" diye soracağız. İstekli olanlar 6 aylık maaşlı sözleşme yapılacak. Bu süre yine komutanları değerlendirmeleri sonucunda o sözleşmeli er uzman erbaş olabilecek. Yedek astsubaylığa ise meslek yüksekokulu mezunlarına açık olacak.

Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma, bunu yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. 2 ay temel askerlik eğitimi alacak. Bu süre içinde harçlık alacak. 10 ay süreyle maaş alacak. 12 ayı tamamladığında terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirmeler uygunsa astsubaylığa geçebilecek. Yedek subaylar ise lisans ve üstü 2 ay temel eğitim alacak, 10 ay kıta görevi yapacak. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.

Burada esnek modelle geçişler var. Uzman erbaşlar gerekli kriterleri yerine getirince astsubay olabilecek. Önümüzdeki nisan ayı gibi gerçekleşecek.



