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        Haberler Gündem Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında - Son Dakika Haberleri

        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Muğla Milas, Manisa Saruhanlıda devam eden yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:03
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        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili olarak son bilgileri paylaştı.

        Bakan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Brusa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır, soğutma çalışmaları sürmektedir.

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        HATAY DÖRTYOL'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı'daki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, "Hatay'ın Dörtyol'da 16.19'da çıkan yangına ekiplerimiz 16.30'da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir, gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #İbrahim Yunaklı
        #orman yangınları
        #haberler
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