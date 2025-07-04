Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili olarak son bilgileri paylaştı.

Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:



📍 İzmir / Buca

📍 İzmir / Ödemiş

📍 Bursa / Yenişehir

📍 Eskişehir / Seyitgazi

📍 Balıkesir / Savaştepe

📍 Kahramanmaraş / Andırın… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 4, 2025

Bakan Yumaklı, "İzmir Buca, Ödemiş, Brusa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır, soğutma çalışmaları sürmektedir.

HATAY DÖRTYOL'DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı'daki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, "Hatay'ın Dörtyol'da 16.19'da çıkan yangına ekiplerimiz 16.30'da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir, gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

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