Iraklı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Basra Havalimanı'na kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen 3 Katyusha roketatarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Öte yandan İran, Irak'ın Basra kentindeki gösteriler sırasında başkonsolosluğunun ateşe verilmesi nedeniyle Irak'ın Tahran Büyükelçisi Racih Sabır Ubud el-Musevi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa çağrılan Irak büyükelçisine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Irak güvenlik güçlerinin İran'ın Basra Başkonsolosluğu binasını korumada "ihmalkâr" davrandıklarını ifade eden Kasımi, İran'ın "şiddetli itirazlarının" Büyükelçi Musevi'ye iletildiğini aktardı. Kasımi, şu bilgileri paylaştı:

"İran Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Masası Sorumlusu da Basra polisinin, bu konudaki duyarsızlığı nedeniyle şaşırdığını ve Irak hükümetinin diplomatik kanallarla verdiği güvenceleri hayata geçirmediğini anlattı."

Kasımi, görüşmede Musevi'den söz konusu itirazları Bağdat'a iletmesini ve olaydan sorumlu kişilerin bir an önce tutuklanmasını istediklerini kaydetti.

BASRA'DAKİ OLAYLAR

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında dün akşam bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basmış ve ateşe vermişti.

İran, göstericiler tarafından Basra'daki Başkonsolosluğunun yakılmasının ardından Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

BAHREYN, VATANDAŞLARINI IRAK'I TERK ETMEYE ÇAĞIRDI

Bahreyn Krallığı, Basra kentindeki olaylı gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Irak’taki vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Irak Cumhuriyeti’nde meydana gelen gelişmelerden dolayı, Irak topraklarında bulunan Bahreyn vatandaşlarının can güvenliğini korumak için derhal bu ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.







GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ