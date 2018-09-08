SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Basra
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Son dakika... Basra'ya roketatarlı saldırı!

Son dakika... Iraklı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Basra Havalimanı'na kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen 3 Katyusha roketatarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

08.09.2018 - 10:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Iraklı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Basra Havalimanı'na kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen 3 Katyusha roketatarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. 

Öte yandan İran,  Irak'ın Basra kentindeki gösteriler sırasında başkonsolosluğunun ateşe verilmesi nedeniyle Irak'ın Tahran Büyükelçisi Racih Sabır Ubud el-Musevi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa çağrılan Irak büyükelçisine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Irak güvenlik güçlerinin İran'ın Basra Başkonsolosluğu binasını korumada "ihmalkâr" davrandıklarını ifade eden Kasımi, İran'ın "şiddetli itirazlarının" Büyükelçi Musevi'ye iletildiğini aktardı. Kasımi, şu bilgileri paylaştı:

"İran Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Masası Sorumlusu da Basra polisinin, bu konudaki duyarsızlığı nedeniyle şaşırdığını ve Irak hükümetinin diplomatik kanallarla verdiği güvenceleri hayata geçirmediğini anlattı."

Kasımi, görüşmede Musevi'den söz konusu itirazları Bağdat'a iletmesini ve olaydan sorumlu kişilerin bir an önce tutuklanmasını istediklerini kaydetti.

BASRA'DAKİ OLAYLAR 

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında dün akşam bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basmış ve ateşe vermişti.

İran, göstericiler tarafından Basra'daki Başkonsolosluğunun yakılmasının ardından Irak'la arasındaki Şelamçe Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı.

Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

BAHREYN, VATANDAŞLARINI IRAK'I TERK ETMEYE ÇAĞIRDI 

Bahreyn Krallığı, Basra kentindeki olaylı gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Irak’taki vatandaşlarını ülkeyi derhal terk etmeye çağırdı. 

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Irak Cumhuriyeti’nde meydana gelen gelişmelerden dolayı, Irak topraklarında bulunan Bahreyn vatandaşlarının can güvenliğini korumak için derhal bu ülkeyi terk etmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.



 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X