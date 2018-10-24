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Bedelli için 24 saat hizmet

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulaması için yapılan başvurulara ilişkin, "Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz e-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirdi. Bunlardan dekontlarını askerlik şubelerine teslim eden arkadaşlarımızın sayısına geldiğimizde, bugün itibarıyla 377 bin 410. Bizim tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Geçmişteki uygulamaları dikkate aldığımızda, 400 bin civarında diye bazı yerlerde bunu telaffuz ettik. Şu anda normal seyri takip ediyor." dedi. Akar, yaşanan sıkıntıların aşılması için askerlik şubelerinin ise 24 saat hizmet vereceğini de açıkladı

24.10.2018 - 23:20 | Güncelleme: AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, 672 bin 306 kişinin e-Devlet üzerinden müracaat ettiğini söyledi. 

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik uygulaması için yapılan başvurulara ilişkin de "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bedelli askerlik uygulamasına geçildi. Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz e-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirdi. Bunlardan dekontlarını askerlik şubelerine teslim eden arkadaşlarımızın sayısına geldiğimizde, bugün itibarıyla 377 bin 410. Bizim tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Geçmişteki uygulamaları dikkate aldığımızda, 400 bin civarında diye bazı yerlerde bunu telaffuz ettik. Şu anda normal seyri takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ASKERLİK ŞUBELERİ 24 SAAT GÖREV YAPACAK"

Müracaatlar konusunda askerlik şubelerinde yaşanan sıkıntıların aşılması için gerekli talimatlarını verdiğini anlatan Bakan Akar, "Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacaklar. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız. Son tarih 3 Kasım. O tarihe kadar bu gerçekleşecek ihtiyaç olan yerlerde. Kimse burada sıkıntı çekmesin. 3 Kasım'dan sonra herhangi bir şekilde süre uzatma gibi bir durum söz konusu olmasın diye herkesin 3 Kasım'a kadar çalışmalarını bitirmelerini bekliyoruz. Bu konuda bize düşen neyse bunları arkadaşlarımızın yapması için gerekli talimatı verdik. Yetkili arkadaşlarım, gerekli tedbirleri aldılar." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

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