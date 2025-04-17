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        Haberler Gündem Beşiktaş Belediyesine operasyon: 12 gözaltı

        Beşiktaş Belediyesine operasyon: 12 gözaltı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerle ilgili aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 08:42 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:19
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        Beşiktaş Belediyesine operasyon: 12 gözaltı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

        AA'daki habere göre soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

        Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor.

        Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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        #beşiktaş belediyesi
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