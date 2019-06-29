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Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama!

HABERTURK.COM / AA

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanında işbirliği, S400 meselesi, Suriye'deki durum ve ticaret gibi konuları değerlendirdi. ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmede Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındığını açıkladı.

Son dakika

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İki liderin, karşılıklı ticareti geliştirmek ve Suriye'de ortak hedeflere ulaşmak gibi bir dizi konuyu ele aldığı belirtilen açıklamada, "Görüşmede Başkan Trump, Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı S400 hava savunma sistemiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Türkiye'yi, NATO İttifakını güçlendirecek savunma iş birliği konusunda ABD ile birlikte çalışmaya teşvik etti." ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI: SURİYE'DEKİ GELİŞMELER KONUŞULMADI

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmede Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındığını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Osaka'daki G20 Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirdi. 30 dakika süren görüşmede ikili ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldı.

İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizerek, stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştı.

Trump ise ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurguladı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı." dedi.

Trump, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin öncesinde yaptığı açıklamada, Erdoğan ile tekrar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, ABD’den Patriot savunma sistemleri alımı konusunda, Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadığını belirtti.

Bir gazetecinin Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorması üzerine Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı." diye konuştu.

Trump, S-400 konusunda, "Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Trump, "Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir." şeklinde konuştu.

Trump, Türkiye ile ABD ilişkilerinin gittikçe ilerlediğini belirterek, "Ticaretimizi dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin çok iyi üretimi ve ürünleri var. İlişkilerimiz askeri alanda da gelişiyor. Aynı zamanda bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye’yi ziyaret edeceğine işaret eden Trump, bu ziyaret için net bir tarih belirtmedi.

 

 

 

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