AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İstanbul için henüz sayım devam ediyor. 14 sandık daha sayılacak, geldiğimiz noktada Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor.

Önemli bir ayrıntı var. 319 bin iptal oy var. Aradaki fark 25 bin. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay. Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da parti teşkilatlarımız tespitini yaptılar.

Şimdi ne olacak, onu söyleyeyim. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacvak. Biz tebrik etmesini biliriz, ancak sürecin devam ettiğini hatırlatmak gerekiyor. 2014 seçimlerinde iptal oylar 440 bin aradaki fark 660 bindi. İptal oyların tamamını kaybeden adaya yazsanız bile yetmiyordu. Buradaki iptal oylar sonucu değiştirebilir. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmış olsa 31 bin oy eder. Bu da aradaki farktan fazladır.

Biz AK Parti olarak 14 seçim yaptık, bu da 15. seçimimiz. Her seçimde de tecrübeli kadrolarımız tutanakları alıp teşkilatımıza gönderirler. Biz YSK'dan önce resmi sonuçları belirleriz. Dün 23.15 itibariyle gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve çıkıp sonuç açıkladık. Ondan bu yana yaşananlar ise bu bizim için yeni bir durumdu.

İstanbul halkına kazanan kim olursa olsun teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın sorumluluğunu hissediyoruz. Teşkilatımız, il başkanlarımız, il başkanlık teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımız, MHP'nin teşkilatları canla başla çalıştık ve bu süreci tamamladık. Tabiki milletvekillerimiz, genel merkezimiz yine bu süreçte çok büyük katkı sağladı. Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

İstanbul halkının takdiridir. Onların takdiri başımızın gözümüzün üstünedir. İki adayın aldığı oyun birbirine bu kadar yakın olması çok önemlidir. Bu süreçte partimiz gerekli bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettirecek. Sonuçta YSK mazbatayı kime verirse başkan olacaktır. Şu anda seçim YSK ve ilçe seçim kurullarının kontrolündedir. Bundan sonraki süreci bu kurumlar yönetecektir. Her zaman hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim, bundan sonra da konumum ne olursa olsun devam edeceğim. Benim için önemli olan makam milletin gönlündeki makamdır."



AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK'TAN YENİ AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şenocak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İlk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. İsteğimiz vatandaşımızın iradesinin sandığa yansımasıdır.

Bir örnek vermek istiyorum. Bu sandık cetvelinde Binali Yıldırım Bey 131 oy alıyor. Dosya numarası 1312'dır. Diğer YSK'ya nüshası gönderilen sandık sonuç tutanağında bu oy İmamoğlu'na yazılıyor. Şeffaflığa biz burada bakacağız. Burada Binali Yıldırım'a yazılan oy sadece 1.

Diğer bir tutanağa geçiyorum. 2004 nolu sayım döküm cetveli, burada da Binali Bey'in aldığı oy 201. Buradaki döküm cetvelindeki 201 rakamı sandık sonuç tutanağında Ekrem İmamoğlu'na yazılıyor. Binali Bey'in oyu burada da 1. Değerli basın mensuplarımız, teşkilatlarımız dün geceden beri hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden elimizde fazlasıyla mevcut. Biz bunu sandıklarda ispat etmeye hazırır.



Ayrıca 309 bin geçersiz oyla karşı karşıyayız. Bunun bir bölümü İstanbul'da kazandığımız 25 ilçeye ait. Burada partimiz bir haksızlıkla karşı karşıyadır.

10 milyon 560 bin 603 seçmenin olduğu İstanbul'da elbette bindelik oranda sonucun belirlenecek olması tespit ettiğimiz usülsüzlükleri daha da önemli hale getirmektedir. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kararıdır. Biz demokrasiye inanan bu uğurda bedeller ödemiş bir partiyiz. Tüm partileri YSK'nın kesin sonuçlarını olgunlukla beklemeye davet ediyoruz.

Kimse bizim seçmenimizin iradesini korumamıza farklı anlamla yüklemesin. Biz sahadaki binlerce görevlimize ve verilerimize güveniyoruz. İstanbul'da sonuç daha önce de ifade ettiğimiz gibi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz.