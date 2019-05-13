Bağ kurlular

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir TV programında soruları yanıtlıyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Başından beri yargının kararı herkesi bağlar. Vatandaşın oyu yerini buldu mu, bulmadı mı bunun mücadelesini 15 gün boyunca hukukun içerisinde itirazlar ederek biz yaptık. Malum iki adayın birbirine yakın oy olması sonucu bu hukuki süreç önemli hale geldi. Biz itirazlarımızı yapmaya başlayınca bazı anormal bulgulara rastladık. Bunları gördükten sonra seçimin şaibe ile karşı karşıya kaldığı fikri daha da kuvvetlendi ve biz üzerine gittik. Öncelikle iptal veya seçimin yeniden yapılması fikrine hiç itibar etmedik. oyların tamamının yeniden sayılmasıydı bizim talebimiz. Seçim yenilemenin bir ekonomisi var. O yüzden seçimlerin sonucunun öyle ya da böyle, aday adı vererek söylemiyorum, 'kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak hem oy vereni hem de kazanan yahut kaybeden adayı rahatlatmak için buna ihtiyaç var' dedik."

"İSTANBUL'DAKİ OYLARIN YÜZDE 10'U MERTEBESİNDE OY SAYILDI"

Biz sayım için müracaat ettik. İlçelerin müracaatlarını yaptık bir kısmı sayıma başladı. O arada CHP itiraz etti ve sayımın durdurulması kararını aldırttı. Bunun üzerine YSK'ya gittik. YSK da 'başlamış sayımlar varsa devam etsin, diğerleri de il seçim kurulunun verdiği karar geçerlidir' dedi, yani başlamasın. Biz tamamının sayımı için, geçersiz ve bütün oyların sayımı için il seçim kuruluna müracaat ettik. CHP buna karşı yönde itirazda bulundu. İl seçim kurulu CHP'nin itirazını kabul etti. Yeniden bütün oyların sayım yolu kapanmış oldu. Bu sefer daha önce verilen kararlara göre sayım yapıldı.Bazı ilçelerde tamamın sayımı, bazı ilçelerde kısmen sayımı ve bütün geçersiz oyların sayımı. Topladığımız zaman İstanbul'da kullanılan oyların yüzde 10'u mertebesinde bir oy sayıldı. İşin sonunda 850 bin oydan bizim kazanımımız yaklaşık olarak 15 bin. Aradaki fark 13 bin 709'a düştü. Önceden, rakip adayın açıkladığı rakam 29 bin civarındaydı, seçim kurulunun açıkladığı rakam 27 bin 700 civarındaydı.

"ÖNÜMÜZDE TEK SEÇENEK YSK'YA OLAĞANÜSTÜ MÜRACAAT HAKKI KALDI"

Sayımdan sonra fark 13 bin 729'a geldi. Bizim giden oylarımızın yarısı geri döndü. Eğer 850 bin oyda siz 15 bin üzerinde oy kazanıyorsanız, geri kalan yüzde 90, yani 8,5 milyon oy kullanılmış, bunun yüzde 10'u 850 bin ediyor. 850 bin düştüğünüzde geriye 7 milyon 770 bin oy kalıyor. Bu oy yüzde 90'a tekabül ediyor. Yüzde 90'ı sayılsa sonucun ne olacağı basit bir orantıyla ortaya çıkar. Hepsini say gerçek ortaya çıksın, olay bu. Önümüzde tek seçenek YSK'ya olağanüstü müracaat hakkımızı kullandık.

"YENİ YAPILACAK SEÇİMLERDE O KURALI DEĞİŞTİRDİK"



oyların kimin çaldığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Oylarımız çalındı. Ama kimin çaldığıyla ilgili YSK görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu ve Avrupa yakası Başsavcılığı da suç duyurusunda bulundu. Bu işin sorumluluğunu üstlenen kim? Orada parti görevlileri de var. Bizim partiden de var. Seçime giren bütün partilerin temsilcileri var. İki kişi seçim kurullarınca atanıyor. Biri başkan birisi de üye. Bunların kanunda yazılı şartları sağlamaları gerekiyor. Yaptığımız tespitlere göre bu sağlanmamış. Bunları atayan ilçe seçim kurulu başkanı. Bunlara teklif eden kim? O ilçenin mülki idare amiri, yani kaymakam. Kaymakam ihtiyaç olanın iki katı liste veriyor. Oradaki ilçe seçim kurulu işlemi yapıyor. Bu işlem dışarıya kapalı. Hiçbir parti hangi liste verildi, kimler seçildi bunu bilmiyor, bir denetleme mekanizması yok. Şimdi yenilecek seçimlerde o kuralı değiştirdik.

"GÖREVLENDİRİLEN 60 BİN KİŞİDEN 20 BİNİ SIKINTILI"



Kaymakamın verdiği liste kullanılmadı, dışarıdan insanlar getirildi. İstanbul'da görevlendirilen sandık başkanları 96 tane CHP üyesi. Bu olamaz. 3 bin 389 sandık kurulu başkanı birinci derece akrabaları. Sandık kurulunda görev almış. Bu da olamaz. Yaklaşık 60 bin civarında görevlendirme var. Bunun üçte biri yani 20 bini kanuna uygun olmayan. Kamudan ihraç eden, görev alması kanunen yasak olan. Kanunen sakıncası olmayan 42 bin kişi var. Geriye kalan 19 bin kişi sıkıntılı. Taşeron kadrosuna geçenler, askerler, belediye şirketinde çalışanlar, zabıta, , KHK ile çıkarılanlar velhasıl toplam 19 bin 742.

"BU 42 BİN OY İSTANBUL SEÇİMLERİNİ SAKATLAMAYA YETİYOR"



İki şart bir arada gerçekleşmesi lazım. Bir gerek şart iki yeter şart. Gerek şart olmadan olmuyor. İşi sakatlamış olursun. Yanlış görevlendirilen insanların yaptığı işlemler sonuca müessirse, sonucu değiştiriyor ise o zaman kanunsuzluk olmuştur. Bu görevlendirilenlerin çalıştığı sandıktaki işlemleri düzgün yaptıysa yine bir şey demiyor. Düzgün yapmamış. 19 bin 700 küsur müracaat var. YSK bu konudaki itirazlarımızın çoğunu dikkate almamış. Sadece 123 sandık belirlemiş İstanbul genelinde. 123 sandıktaki görevlilerin iş ve işlemlerine bakmış. Ataşehir'de 5 sandık, Bakırköy'de 1, Fatih'te 1, Beykoz'da 2 sandık ve böyle gidiyor. Bu 123 sandıkta iş ve işlemlere yoğunlaşıyor YSK. Bakıyor ki 123 sandığın 22 tanesinde oy sayım cetvelleri boş. Bir şey yazılmamış. Diğer 101 sandıkta imza yok. 123 sandık ortalama 350 seçmen kabul ediliyor. Yaklaşık 42 bin oya tekabül ediyor. 42 bin oy bu seçimi sakatlamaya yetiyor. 22 sandıktaki oy sayım cetvelleri kayıp.

"BUNU KİM YAPTI DERSENİZ ONUN CEVABINI BEN VEREMEM"



Burada bilinçli yapılmış bir işlem var. Eyüpsultan İlçe. AK Parti belediye başkanı 137 oy, belediye meclisine 149 oy çıkmış, büyükşehir belediye başkanına 69 oy olarak kaydedtilmiş. İtiraz etmişiz. Sandık sayılmış. Büyükşehir sayılmış, bize 77 eksik yazıldığı ortaya çıkıyor. Düzeltiliyor 146 oy oluyor. Bu çok masum mu? Hata mı yapılmış? Ortada çuvala sığmayan mızrak var. Beyoğlu 1138 no.lu sandık. Belediye başkanı 198, meclis üyesi 192, büyükşehir belediye başkanı oyu 68. İtiraz etmişiz, 126 oy tekrar bize ilave edilmiş ve 194'e çıkmışız. Yapılan işlem masum bir işlem değil. Bunu kim yaptı derseniz onun cevabını vermem takdir edersiniz ki benim işim değil. Bunun planlı, organize bir iş olduğunu rakamlar söylüyor. Kartal 198 belediye başkanı, meclis 194, bana da 35 münasip görmüş. Saydırmışız, 163 oyumuz iç edilmiş, çalınmış. Çekmeköy 1119 sandık numarası, belediye başkanı 143, meclis üyeleri 161, benim için 17 oy münasip görmüşler. Tekrar sayılıyor 170 oluyor. Burada da sıfır düşmüş.