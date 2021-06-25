Bingöl'de korkutan deprem 0:00 / 0:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

— A F A D (@AFADBaskanlik) June 25, 2021

BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Malatya, Bitlis ve Siirt başta olmak üzere, çevredeki birçok il ve ilçeden de şiddetli olarak hissedildi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu duyurdu. Depremin 5.3 şiddetinde olduğunu ve 4.6 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 25, 2021

BİNGÖL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN DEPREM PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Bingöl depremine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." dedi.

SON DEPREMLER!