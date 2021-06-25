Bingöl'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
— A F A D (@AFADBaskanlik) June 25, 2021
BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ
Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Malatya, Bitlis ve Siirt başta olmak üzere, çevredeki birçok il ve ilçeden de şiddetli olarak hissedildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu duyurdu. Depremin 5.3 şiddetinde olduğunu ve 4.6 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 25, 2021
BİNGÖL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
FAHRETTİN ALTUN'DAN DEPREM PAYLAŞIMI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Bingöl depremine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." dedi.
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