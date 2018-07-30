Brunson krizinde yeni gelişme!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararına itiraz etti.

Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson’ın 25 Temmuz’da adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınmasının 6. gününde sanık Brunson'ın avukatından itiraz geldi. ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın Avukatı İsmail Cem Halavurt, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi gönderdi.



"ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TAM OLARAK KULLANAMIYOR"

Brunson’ın tutukluğunda gizli tanık ifadelerinin yeterli delil olmadığını savunan Avukat Halavurt, itiraz dilekçesinden tahliye kararıyla telafisi mümkün olmayan zararların doğmasının önü alındığını ancak buna rağmen müvekkil sanık Brunson’ın özgürlüğünü tam olarak kullanamadığını ve rutin yaşamına dönemediğini ifade etti.



İŞTE DİLEKÇEDE SUNULAN GEREKÇELER

Brunson’ın inancını serbestçe yaşayamadığını savunan Halavurt, itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilim dini görevini yerine getirememektedir. Bu sebeple ev hapsi uygulamasının kaldırılarak mahkememizin takdir edeceği bir başka adli kontrol verilmesine talep etme zorunluluğu doğmuştur. Gelinen aşamada delillerin toplanmış olması, müvekkil sanık aleyhine iddianamede belirtilen suçların işlendiğine dair aleyhe yeni bir delilin dosyaya girmemesi, dinlenen tanıkların soyut beyanlarda bulunması ve her bir tanığın müvekkil sanıkla şahıs husumet içinde bulunması, müvekkilden elde edilen dijital verilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması, tutuklamadan elde edilen amacın gerçekleşmesi ve müvekkilin özgürlüğünün sağlanmasının kamu adına bir tehlike oluşturmaması olguları birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Bu nedenle müvekkil sanık hakkında ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca bir adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur. Müvekkil hakkında hükmedilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep ederiz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Singapur'da bir araya gelecek. İkilinin Ankara-Washington hattında krize yol açan Pastör Brunson konusunu görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rahip Brunson'un ev hapsine çıkmasının ardından yaptığı 'yaptırım' açıklaması ve tavır değişikliği ile ilgili konuşan Erdoğan, "Tavır değişikliği Trump'ın sorunu. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını doğru bulmayız. Dışişleri Bakanımız aracılığıyla, Ebru Hanım'ın İsrail'den çıkışına yardımcı olunması iletilmiştir. Ebru serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu. ABD'lilere pasaportunun verilerek Türkiye'ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik. 'Karşılığında Brunson'u vereceğiz' demedik. Bu tür bir pazarlık olmadı. Netenyahu'nun, 'Bana Trump telefon etti, biz de bıraktık' açıklaması oldu. Türkiye'deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Karara saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız" açıklamasında bulunmuştu.

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