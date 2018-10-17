İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un ülkesine dönmesinin ardından avukatı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Brunson'un avukatı, müvekkiline verilen hapis cezasının 'usul ve yasaya aykırı olduğu' iddiasında bulundu.

ABD'li Rahip Andres Craig Brunson'un avukatı Cem Halavurt, müvekkiline verilen hapis cezasının "usul ve yasaya aykırı olduğu" iddiasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

Avukat İsmail Cem Halavurt, "Müvekkilimizin başından beri beraat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mahkeme her ne kadar cezayı indirmiş olsa da ceza verilen hususları kabul etmiyoruz. Verilen ceza kapsamında ciddi ithamlar var. PKK ve FETÖ’ye yardım ettiğini kabul etmemiz mümkün değil. Eğer bu karar kesinleşirse misyonerlik faaliyetlerinin büyük bir kısmı terör faaliyetleri kapsamına alınabilir. Bu da din ve vicdan hürriyetini ihlal eden bir uygulamaya yol açabilir. Ayrıca müvekkilimiz ilerde Türkiye’ye dönmek isteyebilir. Bu kararın onun hayatında bir engel teşkil etmemesini istemiyoruz” diye konuştu.

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