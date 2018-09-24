Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikasttan 10 saat 16 dakika öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'teki haberine göre, dosyadaki görüntülere göre, Altıntaş, 19 Aralık 2016’da saat 08.29’da hastaneye giriyor. Üzerinde spor kıyafet ve siyah bir mont bulunan Altıntaş, 10 dakikalık bir muayeneden sonra 08.49’da hastaneden çıkıyor.

Ankara Savcısı Adem Akıncı’nın sürdürdüğü soruşturmada, Altıntaş’a bir günlük rapor veren doktor E.D.’nin ifadesine başvuruldu. E.D. “İshal olduğunu söyledi. Ağrı kesici ve bulantı giderici ilaç yazdım. İstirahat için bir günlük rapor verdim” dedi.

Altıntaş’ın bilgisayarındaki incelemede muayeneden önce internetten ‘ishal’ üzerine araştırma yaptığı belirlendi. Savcılık kaynakları, saldırganın rapor almasıyla ilgili “Muhtemelen o gün işyerinde aranıp rahatsız edilmek istemedi. Kimseyi şüphelendirmek istemedi. Evinde dinleniyor görüntüsü vermeye çalıştı” yorumu yaptı.

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