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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin cesaretlendirmesiyle İsrail'in saldırganlığı arttı, artık İsrail'in pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor, dünya tepki göstermeli" diyerek İsrail'e tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, "Biraz önce Alman Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Kendisiyle birkaç konu var, onları da değerlendirdik. Özellikle Mescid-i Aksa'ya bu saldırıyı da gündeme getirdik. Artık İsrail'in bu pervasızlığına dur demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor." diye konuştu.
Türkiye'de ve dünyanın her yerinde farklı dinlere mensup ibadet yerleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, sinagoglar, kiliseler her dinin ibadet yeri olduğunu vurguladı.
Kadriye'de de dinler bahçesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Hem mescit var hem havra var hem de kilisenin küçüğü var. Bunun ne zararı var. Biz bu kadar hoşgörü gösterirken artık İsrail'in bu pervasızlığına tüm dünyanın tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız. Bu konularda hiç merak etmeyin Türk dış politikasının, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sorunun üstesinden geleceğine yönelik inancınız tam olsun. Elimizden gelen her şeyi biz yapıyoruz."
OLAY
Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapattı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail polislerinin, Mescid-i Aksa’nın içindeki Kubbetu’s Sahraya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif’in imamlarına, görevlilerine ve ibadet için içeride bulunanlara saldırdığını belirtti.
Dibs, Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani’nin de İsrail polisi tarafından darbedildiğini kaydederek, Mescid-i Aksa’da gerilimin tırmandığını belirtti.
Mescid-i Aksa için acil harekete geçilmesi çağrısı yapan Dibs, Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarının kapatıldığını söyledi.
Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından basına dağıtılan fotoğraf ve görüntülerde, çok sayıda İsrail polisinin Harem-i Şerif’in avlularında ve Kubbetu's Sahra’nın etrafında koşuşturduğu görülüyor.
Vakıflar İdaresi, ayrıca 3 Filistinlinin de İsrail polisince gözaltına alındığına ilişkin fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaştı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa’nın içindeki İsrail polis karakolundan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.
Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Filistinli gençler tarafından havai fişeklerle saldırıldığını ileri sürerek Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlediğini belirtti.
İsrail polis helikopteri, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesi üzerinde tur atarken, Harem-i Şerif'teki gerilim de devam ediyor.
"İSRAİL SADECE YAHUDİLERİN DEVLETİDİR" SÖZÜNE TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, ' İsrail tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir' demiş. Bu ırkçı ve ayrımcı yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Batılı ülkeler tepki verecek mi? Yoksa yine sessiz kalacak ve İsrail'in bir suçunu daha örtbas mı edecekler?" diyerek İsrail Başbakanı'nın sözlerine tepki gösterdi.
"İSRAİL SADECE YAHUDİLERİN DEVLETİDİR" TARTIŞMASI"
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, geçen hafta yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da yapılacak seçimde Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen Benny Gantz-Yair Lapid'in önderliğindeki "Mavi-Beyaz" ittifakının seçimi kazanması halinde koalisyon hükümeti kurmak için İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu partilerle iş birliği yapabileceğini iddia etmiş ve bunun İsrail için "tehdit" oluşturduğunu öne sürmüştü.
Bunun üzerine İsrailli manken ve oyuncu Rotem Sela, Bakan Regev'in sözlerine tepki göstererek instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandık başına gidince Yahudiler ve Araplar hepimiz eşit olacağız. İsrail Meclisi'nde Yahudiler de Yahudi olmayanlar da temsil edilecek." cümlelerini kullanmıştı.
Başbakan Netanyahu ise dün Sela'nın paylaşımına verdiği cevapta, "Sevgili Rotem, önemli bir düzeltme: İsrail tüm vatandaşlarının devleti değildir. Meclisten geçirdiğimiz Yahudi Ulus Devlet Yasasına göre, İsrail sadece Yahudilerin ulus devletidir." ifadelerine yer vermişti.
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