Çavuşoğlu'ndan kritik ABD açıklaması 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber özel yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

"ABD'nin sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz

İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: