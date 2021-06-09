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Çavuşoğlu'ndan kritik ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ile ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye ile birçok konuda iş birliği yapma arzusunda olduğunu gördüklerini ifade etti.

Çavuşoğlu'ndan kritik ABD açıklaması
Çavuşoğlu'ndan kritik ABD açıklaması
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber özel yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

"ABD'nin sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz

İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

  • NATO Zirvesi'nde Türkiye olarak tabi sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesi ön planda ama bu zirvenin kendisi de çok önemli. Önemli konular var. ABD'nin yeni başkanını müttefiklerle tanıştırma konseyi. Cumhurbaşkanımızın çok fazla ikili görüşmesi olacak. Macron, Merkel ve Johnson ile görüşmeler olacak.
  • ABD ile yeni dönemde hangi adımlar atılacak. Sorunlar var. Demokratların işin başında olduğunda başlayan problemler Trump döneminde de devam etti. Biden'ın 24 Nisan ile ilgili söylediği sözler var. S400 meselesi halen devam ediyor. ABD yönetiminin birçok stratejik alanda Türkiye ile çalışma arzusunun olduğunu görüyoruz. Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, bir taraftan ilişkileri güçlendirebilecek miyiz? Ekonomik alanda da ilişkilerimiz var. Hedeflere ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Var olan sorunların çözülmesi için bir bilgi kağıdı kendilerine verdik.
  • Bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Sorunlar durduğu sürece samimi bir şekilde birçok alanda iş birliği yapmamız da kolay olmuyor. Bütün alanlarda karşılıklı adımlar atmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi önemli bir görüşme olacak. Görüşmeden iyi neticeler çıkacağını umuyoruz.
  • Suriye konusunda ABD bizimle daha iyi çalışmak istiyor. Libya ile daha yakından ilgileniyorlar. Bir önceki yönetimin bizim bölgemize yönelik ilgisi azdı. Yeni yönetimin var. Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz.
  • Batı medyasında patriot meselesiyle ilgili çarpıtma haberler var. Cumhurbaşkanımız da söyledi siz garanti verin. Sizden de alalım. Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez. Siyasi olarak arkadaşlarımız bir araya gelsin o zaman bu sorunu nasıl çözebiliriz diye konuşsunlar.
  • Macron bizi arayarak bir hava savunma sistemini bize göndereceklerini söylediler. Daha sonra ilişkilerimizde gerginlik olunca bu kararından vazgeçtiler. ABD bize patriot konusunda bize garanti vermiyorsa diğer ülkelerden de alabiliriz. İlla Patriot olması şart değil. ABD, Patriot konusunda garanti vermiyorsa diğer müttefiklerimizden de biz pekala hava savunma sistemi alabiliriz.
  • Macron ile Cumhurbaşkanımızın son görüşmesi gayet müspetti. Bir iki konuda görüş ayrılığımız var ama bu konuda da istişareleri başlattık. Libya konusunda da görüş ayrılığımız var ama Libya'daki yeni yönetimle o ayrılık azaldı. Fransa bizimle Afrika konusunda da istişare yapmak istiyor.
  • Afrika'ya Fransa ile rekabet için gitmedik. Türkiye'nin orada güçlü bir aktör olarak görülmesi önemli. Ekonomik ilişkilerimizi de güçlendirmek istiyoruz. Tüm dünyadan ekonomik iş birlikleri konusunda çok fazla ilgi görüyoruz.
  • Şu anda Fransa ile olumlu bir hava var. Önümüzdeki süreçte temaslarımızı artıracağız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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