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Son dakika... Çavuşoğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu YSK'nın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "'Seçimler şeffaf olmalı' deniyor. Zaten biz de bunu istiyoruz. Zaten YSK bu sebeple iptal edildiğini söylüyor. Ve tüm adayların 31 Mart'tan önce olduğu gibi burada eşit haklara sahip olması gerekiyor" dedi

YSK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Seçimler şeffaf olmalı" deniyor. Zaten biz de bunu istiyoruz. Zaten YSK bu sebeple iptal edildiğini söylüyor. Ve tüm adayların 31 Mart'tan önce olduğu gibi burada eşit haklara sahip olması gerekiyor, eşit fırsatları yakalaması gerekiyor ya da eşit fırsatlar çerçevesinde kampanyasını yürütecek. Ve seçim günü de herkesin gözlemleyeceği şeffaf demokratik adil usulsüzlüklerin olmadığı bir seçim olmasını biz de istiyoruz. Zaten 31 Mart İstanbul seçimlerine yönelik itirazımız da bu çerçevedeydi. Diğer taraftan bugüne kadar yenilenen tek seçim İstanbul seçimleri değil. Türkiye'de de geçmişte bazı seçimler yenilendi. Ama bırakın Türkiye'yi aynı gerekçelerle bazı ülkelerde seçimlerin yenilendiği daha 3 sene önce gördük. 2016'da Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi iptal oldu ve yenilendi. Neden iptal oldu? Gerekçesine baktığımız zaman tıpkı İstanbul seçimlerindeki gerekçe gibi. Orada diyor ki, "yetkisi olmayan kişiler seçim sandıklarında oyları saymıştır." Türkiye'de de kanunlar açık net bir şekilde söylüyor. Kamu görevlisi olması gerekiyor sanık kurullarında görev alacak kişilerin. Yani burada da yetkisi olmayan kişiler sandıkta görev yaptı ve bu oyları saydı." diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ

Doğu Akdeniz'deki sondaj ve bölgede yaşanan gerilime ilişkin ise Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığında sondaj çalışmasına itiraz edilmemeli. Uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Garantör olarak Türk halkının hakkını koruyacağız." ifadelerini kullandı.

 

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