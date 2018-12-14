Menajeri Devra Hall Levy, uzun bir hastalık döneminden sonra Nancy Wilson'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Uzun ve başarılı kariyerinde, Wilson Amerikan standartlarında jaz balatları, Broadway gösteri müzikleri, R&B tarzında karşıları ve orta dereceli pop şarkılarıyla tanındı. 1960'larda The Beatles'ın ardından albümleri en çok satan ismi olmayı başarmış.

Nancy, 1993 yılında The Los Angeles Times'a verdiği röportajda, "Hikayeleri anlatmak için, onları yaşamdan daha büyük gösterecek bir hediye verdim. Süslemeyi, şarkılarla oynamayı seviyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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