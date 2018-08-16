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Son dakika... Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında ara karar

Son dakika... Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliye talebini reddetti. Dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi

16.08.2018 - 13:43 | Güncelleme:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 51 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 38. duruşmaya, 42 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı avukatlarıyla bazı müştekiler de hazır bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savıcısı, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini ve esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti

Mahkeme heyeti, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçların yasada görülen sınırları gibi gerekçelerle aralarında eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar'ın da aralarında bulunduğu 51 tutuklu sanığın ise bu hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmanın 13-28 Kasım arasında Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, olaylarda şehit düşen Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Murat Akdemir, Mustafa Cambaz, Osman Yılmaz "maktul'', 16 kişi mağdur, 195 kişi ''müşteki'', aralarında 39 rütbeli asker ve 9 askeri öğrencinin de bulunduğu 76'sı tutuklu 103 kişi de "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde yaşananlar ve buradan çıkan sanıkların Çengelköy Polis Merkezi'ni işgal etmesi ile Vaniköy ve Beykoz bölgelerinde karıştıkları olayların anlatıldığı iddianamede, olaylarda 8 kişinin şehit edildiği, aralarında vatandaş ve kolluk görevlilerinin de bulunduğu 135 kişinin, ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçuna maruz kaldığı, bunlardan 62'sinin silahla vurularak yaralandıkları kaydediliyor.

Olaylarda 33 vatandaşın hürriyetinin kısıtlandığı, 11 müştekinin ''kasten yaralamaya'' maruz kaldığı, 46 kişinin aracına ve iş yerine zarar verildiği belirtilen iddianamede, aralarında Çengelköy Polis Merkezi'nin de bulunduğu 5 kamu binasının da hasar gördüğü vurgulanıyor.

İddianamede, Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar'ın da aralarında bulunduğu 39'u rütbeli, 9'u askeri öğrenci olmak üzere 76'sı tutuklu 103 sanık hakkında, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bazı sanıkların da ayrıca ''kasten öldürme'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''mala zarar verme'' ve ''iş yeri dokunulmazlığının ihlali'' gibi suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimi sırasında bu bölgedeki olaylarda görev alan darbeci askerlere yardım ettikleri iddiasıyla tutuklu eski 14 çevik kuvvet polisi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın, bu davayla birleştirilmesine karar vermiş, böylece davadaki sanık sayısı 117'ye yükselmişti.​​

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