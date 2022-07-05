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ABD'de silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var

ABD Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri duyuldu. Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Şüpheli, güvenlik güçlerince yakalanırken saldırıda 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! Ölüler ve yaralılar var
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyerek 6 kişinin ölümüne, 30 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtilen şüpheli Robert E. Crimo III yakalandı.

Highland Park Polis Şefi Lou Jogmen, medyaya yaptığı açıklamada, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından polisin başlattığı aramalar sonucunda yakalandığını bildirdi.

Şikago'nun banliyölerinden Highland Park bölgesinde yerel saatle sabah meydana gelen silahlı saldırının ardından polisin başlattığı arama çalışmaları akşam sona erdi.

Polisin, olayın yaşandığı yerin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde aracını çevirdiği şüpheli 22 yaşındaki beyaz Amerikalı Crimo, kısa bir takibin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polisin, şüpheli Crimo ile ilgili kısa sürede yeni açıklama yapması ve şüphelinin hakim karşısına çıkması bekleniyor.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde yaşanan silahlı saldırı haberini ilk olarak Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından paylaşmış, polis de daha sonra saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıklamıştı.

ÇINAR: SALDIRGAN SAĞA SOLA ATEŞ ETTİ

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, konuyla ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Highland Park'ta, Şikago bölgesi, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü geçiş töreninde saldırı. Etkinlik iptal, vurulanlar var" ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'ye bağlanan Ali Çınar, "Saldırı, Chicago'ya yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki Highland adlı şehirde gerçekleşti. Highland Park'ta 4 Temmuz ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde geçit töreninin başlayacağı anda saldırgan silahla sağa sola ateş etti. Biraz önce ABD Kongre üyesi Scheider hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Eyalet valisi olayı yakınen takip ettiklerini bildirdi" dedi.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 30 YARALI VAR

AA'nın haberine göre; Saldırıya ilişkin bilgileri güncelleyen Highland Park polisi, önce ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıklamış, daha sonra bu sayıları 6 ölü ve 24 yaralı olarak güncellemişti. Yaralı sayısı ise son olarak 30 olarak açıklanmıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları, kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatanlar olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanında kalabalıktaki insanların panik halinde kaçıştığı görülürken bazı görgü tanıklarının 20'den fazla silah sesi duyduğu kaydedilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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