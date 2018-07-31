Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın " CHP içerisinde gizli karar mekanizması var" iddiasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tepki gösterdi ancak Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Özkan ile yaptığı görüşmede geçen iddiaları doğruladı.

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında CHP'deki kurultay tartışmasında, CHP içinde gizli mekanizma polemiği damga vurdu.

Sevilay Yılman, programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın bir gazeteciye "CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bunlar CHP içerisinden değil. Kılıçdaroğlu gizli kararları getiriyor ve bunları MYK'dan geçiyor' diyor" dediğini söyledi.

ÖZKAN YALANLADI AMA...

Programa telefonla bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Sevilay Yılman'ın iddialarını yalanlarken, Yılman'dan gazetecinin ismini açıklamasını istedi. Yılman ise o gazetecinin Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç olduğunu açıkladı.

Özkan "Şaban Sevinç ile böyle bir görüşme olmadı, kendisi yalancının önde gideni. Bunun hesabını verecek. Böyle alçakça bir komployu neden yürüttüğünü biliyoruz. Bunu size söylediyse, bunun hesabını verecek" dedi.

SEVİNÇ: ÖZKAN İLE CHP GENEL MERKEZİ'NDE GÖRÜŞTÜK

Tuncay Özkan'ın ardından programa telefonla ile katılan Şaban Sevinç ise Tuncay Özkan'ı yalanlayarak, görüşmeyi doğruladı.

"Bu polemiklerin içinde olmak istemiyordum" diyen Sevinç, 27 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"26 Haziran'da Tuncay Özkan ile bir telefon görüşmesi yaptık. 27 Haziran'da partiye gittim. Tuncay Özkan ile odasında görüştük. Bir takım şeyler konuştuk. Başbaşa görüştük. 27 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde yaptığımız konuşmada, 'Ben senin dostunum, bu kararı ben istemedim. Bir takım önemli kararlar bir yerlerde alınıyor, bir takım kararlar merkezleri var. Genel Başkan bu kararları getiriyor, MYK'dan geçiyor' dedi."

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