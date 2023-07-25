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        Haberler Gündem Son dakika: CHP'li Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı

        CHP'li Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,'ün CHP grup toplantısı sonrası  meclis kulisinde  eski milletvekili Turan Tüysüz' ün yumruklu saldırısına uğradığı bildirildi. Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum" dedi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 15:07
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        Meclis'te yumruk!
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        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün, meclis kulisinde eski milletvekili Turan Tüysüz' ün yumruklu saldırına uğradığı bildirildi.

        Sarıgül, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında “Grup toplantısından çıktığım zaman geçmiş dönem milletvekili yanıma yaklaşarak bilmediğim konularda soru sordu. ‘Tanımıyorum yeri değil’ dedim. Uzaklaştım. Kendisi de konuşmaya devam etti. Parlamentoda bunların olması hoş değil. Böylesine talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni üzdü” dedi.

        “Umuyorum ki parlamento çatısı altında bunlar olmaz” diyen Sarıgül, tartışmanın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu iddiasını yalanlarken “Yıllar önceden tanıyorum. Çok değişmiş. Bir şey varsa randevu alırsın gelir konuşuruz. Son derece üzüldüm. İçeriğini de bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da sonradan öğrendim. Konuşma şekli hoş değildi. Vekillik yapan arkadaşın nerede ne konuşacağını bilmesi lazım. Ben hemen uzaklaştım” ifadelerini kullandı.

        Sarıgül, soru üzerine Tüysüz’den şikayetçi olmayacağını söyledi.

        1970 Siverek doğumlu Turan Tüysüz, 2002 seçimlerinde CHP’den Şanlıurfa milletvekili olarak TBMM’ye girmiş, 2005 yılında parti içi bir tartışmanın ardından istifa ederek ANAP’a katılmıştı.

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