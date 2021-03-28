Çin'de sarı alarm verildi! 0:00 / 0:00

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Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Xinjiang, Qinghai, İç Moğolistan, Gansu, Ningxia, Shaanxi, Shanxi, Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Liaoning ve Jilin'de kum ve toz bulutlarının Cumartesi gününden Pazar günü yerel saatle 08.00'e (TSİ 03:00) kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, kum fırtınasının, İç Moğolistan, Shaanxi, Shanxi, Hebei, Beijing, Tianjin ve Liaoning'deki bazı bölgeleri etkisi altına alacağına işaret etti.

Halka, şiddetli rüzgar ve kum fırtınalarına karşı tedbir almaları tavsiye edilirken, sürücülere görüş mesafesinin azalmasına hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Çin'de, kum fırtınaları i çin dört kademeli renk kodlu hava uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı renk en şiddetli kum fırtınası için kullanılırken, onu şiddet derecesine göre turuncu, sarı ve mavi renkler takip ediyor.