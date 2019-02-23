Kaza, Çin'de yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Xilin Gol şehrinde yerel saat ile 08:20'de meydana geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, maden işçilerini taşıyan servis aracının kaza yapması sonucu 15 kişi olay yerinde, 1 kişi hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta, diğer 4 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, İç Moğolistan’ın Silin Gol Bölgesi'nde Yinman Madencilik Şirketi’ne ait personel servisi maden ocağına girdiği sırada kaza yaptı.



Aracın frenlerinin boşalması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin ediliyor.



Kazada yaralanan 30 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor.