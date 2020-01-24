Muhammed Oslo'da en popüler isim oldu

HABERTURK.COM

Çin Seddi'nin Pekin'e yakın kısımlarındaki bazı bölümlerin Cumartesi gününden itibaren ziyarete kapatılacağı açıklandı.

Pekin yönetimi, ülkeyi saran koronavirüs salgını nedeniyle bu kararı aldı. Virüsün yayılmasını engellemek isteyen Çin yönetimi, Çin Seddi'nin en çok ziyaretçi alan bölümlerinin de içerisinde olduğu bazı bölümleri ziyarete kapattı.

Daha önce yaklaşan Çin Yeni Yılı kutlamaları iptal edilmiş ve Şangay'da bulunan Disneyland gibi toplanma alanlarının bir süre kapalı tutulacağı açıklanmıştı. Öte yandan Pekin ve Şangay'da şehir yönetimleri, virüsün etkili olduğu bölgeleri ziyaret eden şehir sakinlerine 14 gün evlerinde kalma çağrısı yaptı.

ABD'li fast food zinciri McDonald's da yayılan koronavirüsle ilgili bir dizi tedbir açıkladı. Restorandan yapılan açıklamada, salgının merkezinde olan 5 şehirdeki tüm faaliyetlerin durdurulduğu belirtildi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüsün şu ana kadar 800'den fazla kişide görüldüğü, bunlardan 26'sının hayatını kaybettiği biliniyor.