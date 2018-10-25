Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in konuğu oldu. Cübbeli Ahmet Hoca, soruları yanıtlıyor.

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Cübbeli Ahmet Hoca, "Burada bugün hiç bir isim vermeyeceğiz, herkes rahat rahat uyusun. " dedi.

"HAKARET ETMEYE VAKTİMİZ YOK"

Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu düzende özgürlük var. Yasaları da ben yapmıyorum. Sen de dersin ki benim delilim var. Çok insanlarla böyle muhatap olduk. Bir çok mahkemeler oluyor. Hakaret etmemeye çalışıyorum. Hakaret etmeye de vaktimiz yok. Hakaret edenlere de hakkımı helal etmiyorum." diye konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim sorunum şu: Bir adam derse ki ben ehli sünnet değilim. Sünni'yim diyor, Hanif'iyim diyor sonda da kader yazısı yok diyor. Kaderi kabul etmeyen asla ehli sünnet olmaz. Ehli sünnet olmayan Müslüman olabilir. Allah senin kiminle evleneceğini ne bilsin evladım diyor. Bu görüşte olunca bir insan ehli sünnet olamaz. Müslüman olabilir. Allah teferruatı bilmiyor! Allah her şeyi biliyor. Yapmak düşmez Allah bilmeden ayeti varken..." diye konuştu.

İLAHİYATÇILAR NEDEN AYRIŞIYOR?

İlahiyatçılar arasındaki yorum farklarına ilişkin, Cübbeli Ahmet Hoca, "Göye bilge diyor Hızır aleyhisselâm için. Bence de bu ayetlerin değişmesi lazım diyor. İlahiyatta hoca olmaz. Dinler üniversitesi kurulur her dinden adam olur. Kuran'a itiraz edenler bölümünde dekan olabilir bu arkadaş. Kuran öğreten bir insan bu lafları kullanamaz. Tövbe kapısı açık, değişebilir. Ben bu kişiye hakaret etmedim. 100 profesörü görevden aldık. 15 Temmuz'dan sonra profesörler görevden alındı. Teröre destekten, FETÖ'den görevden alındılar. Devletin bütünlüğü esastır. Bu kişi görevde kalmamalı." dedi.

"HER ŞEYİ CUMHURBAŞKANI'NDAN BEKLİYORLAR"

Cübbeli Ahmet Hoca, "İlahiyatta Kuran tartışılıyor. Kader yok diyene onlar kendi aralarında cevap verseler bizim bu topa girmemize gerek kalmayacak. Biz ilahiyat camiası olarak hadisi yok sayanlar değiliz. Her şeyi Cumhurbaşkanı'ndan bekliyorlar. Bir profesör geldi. 'İslam'da terör yoktur. IŞİD'e karşı ilahiyat hocaları bir şey yapsa' diyor. Bir bildiri yayımlasanız. Bunu dedik diyor. Cumhurbaşkanı bunu demeden biz bunu yapmayız diyor. Her şeyi Cumhurbaşkanı mı yapsın? FETÖ olayı yaşandı. Din tahrip edildi. Ben bu stüdyoda 'alenen Türkiye'yi işgal edecekler, bu şirktir' dedim. Biz hapse de atıldık." ifadesini kullandı.

"MECBUR BIRAKTILAR"

Bir dönemler evinize televizyon sokmayın derken kendi kanalını kuran Cübbeli Ahmet Hoca, bunun nedeninin sorulması üzerine "Mecbur bıraktılar." ifadesini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Adam ilahiyatta öğretmense ve bu ayetler değişmeli diyorsa bu görevden alınmalı. Kendi metnine kitabına gidip de onu öğretmen yapmazlar. Ateistim diyor. Bu insanın zararı ile kurandaki ayet değişmeli diyen ilahiyatçının zararı bir mi? Bu ne biçim ayet diyeni gördüğüm zaman o ateistim diyen profesörü terbiyeli gördüm" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Davalarını savunmuyorlar. Kuran bize istikameti emrediyor. " diye konuştu.

İSLAM'DA KÖLELİK VE CARİYELİK...

Cübbeli Ahmet Hoca, "Kölelik cariyelik konusuna geliyoruz. İslam köleliği, cariyeliği getirmedi diyor, doğru getirmedi. Şimdi diyor kölelik İslam'da yok. Bu yok değil. Kuran'da geçer. O günkü şartlarda vardı. İslam'ı tenzih edelim derken İslam'ı inkâr edelim demiyorum. Feministlerin yanlış anladığı konuları izah edelim. Aksi taktirde birileri çıkar İslam kadına şöyle böyle yapıyor der ve dinden çıkmalarına neden olur" diye konuştu.

BİR PROGRAMDA KİMİNLE BİR ARAYA GELİR?

Cübbeli Ahmet Hoca, "Bir araya gelmekten korktuğumdan değil. Öyleleri de var ki ben onlarla çıkmaya şundan korkuyorum davalarının arkasında durmuyorlar, benim safıma geçecekler. Birisini kazanmış olurum da ben istiyorum ki davasını görüşünü ortaya koyacak. Ondan sonra kendi delini söyler ben kendi delilimi söylerim. Mehmet Görmez Hoca ile Mehmet Okuyan olsun İhsan Şen Ocak ile ben olayım gelsinler buyursunlar. Seyirci de karar versin. Seyirci diyor ki adam inkar etmiyor ki neden bunun zerine gidiyor. Ama ben adamın yazısını biliyorum. Bu davetim cari." dedi.

İSLAM'DA MEZHEPLERİN YERİ

Cübbeli Ahmet sözlerini şöyle sürdürdü:

"İtikatta itilaf yok. Birisi anıl yazısı yok demez. Ehli sünnet dediğimizde ayrım yapmıyoruz. Horozdan kurban olur diyen adam Şii ile Şafi'yi karıştırıyor. Doğu'da Şii var diyor. Doğu'dakiler Şafi. Onlar ehli sünnet.

CÜBBELİ AHMET KİMDİR?

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü kimdir? Cübbeli Ahmet 27 Şubat 1965 tarihinde dünyaya geldi. Ahmet Mahmut Ünlü Türk vaiz ve hafızdır. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

İslâm dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamak gerektiğini savunur. Özellikle İstanbul dışındaki mekânlarda vermiş olduğu vaazlar, yoğun ilgi görmekte ve izdihamlara sebep olmaktadır. Verdiği vaazlardaki bazı ifadeler internetteki komik videolar arasında yer almıştır ve tıklanma rekorları kırmıştır.

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