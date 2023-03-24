Cumhurbaşkanı adayları imza topluyor! İşte son durum

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Dün başlayan imza verme işlemleri bugün de devam ediyor.

Buna göre saat 11.00 itibariyle son tablo şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 53 bin 761, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 49 bin 553, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 27 bin 482 ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de 12 bin 384, Yakup Türkal 1685, Erkan Trükten 796, Ahmet Özal 603, İrfan Uzun 349, Murat Ünver 222, Hilmi Özden 158 ve Davut Turan 71 imza topladı.