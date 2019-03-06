Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız.

Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte bir muhalefet sorunudur. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum. 100'ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın. Daha da öte bu bölgeye 23 bin TIR silah, mühimmat, araç gereç geldi. Peki Irak'tan bunlar kime geldi YPG'ye PYD'ye geldi. Bunlar PKK'nın yan kolu. Bunlar bu mühimmatı nerede kullanıyor Kuzey Suriye'de kime karşı bize karşı kullanıyor. Bizim bir Cerablus, bir Afrin operasyonumuz olduysa bunun sebebi açılan terör koridaronu beka sorununu ortadan kaldırmak için yarma harekatı yapıp Zeytin Dalı Harekatı ile o işi yok etme yoluna gittik. Biz Kobani'de bile oradaki Kürt kardeşlerimizi Türkiye'de kabullendik ve hala onlara ev sahipliği yapıyoruz. Hala YPG'yi bir terör örgütü olmaktan dışlıyor. Yani Bay Kemal YPG bir terör örgütü değil diyor. YPG demek PKK demektir. Halkımız bunu artık biliyor. ABD'li senatörler bile anlattık anlattık sonunda anladılar.

"MERAL HANIM İSTİKAMETİNİ KAYBETTİ! BAY KEMAL YALANCI"

Bu kadın şirazesinden çıkmış. Ben daha önce Denizli'deydim. 30 bini aşkın Denizlili kardeşlerim vardı. Orada böyle bir ifade kullanıp kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim ruberu biliyorlar. Zaten Bay Kemal yalancı. Man adaları diye bir şey tutturdu Bay Kemal. Ben ve ailem dava açtık. Bu davaları kazandık. Henüz paraları tahsil etmedik. Bu paraların ödenmesi için CHP'li milletvekilleri yardım sandığı kurdular. Ben bunu inşallah Mehmetçiği Güçlendirme Vakfı'na vereceğim dedim. Bunun onayı gerekiyor, parayı tahsil edeceğiz. Meral Hanım, Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu çok iyi bilir. Meral Hanım istikamet üzere yaşayan birisi değildir. O da yalancıdır. Bir ara genel başkanlıktan ayrılıyorum dedi, sonra ne oldu? Geri geldi. Meral Hanım, Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Ey Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Sen bunu nasıl kabul edeceksin? Hem bunu kabul edeceksin hem de Kürdistan diyenlerle yanyana olacaksın.

"BUNLARIN ARKASINDA KANDİL VE PENSİLVANYA VAR"

Böyle bir lafı nerede söylemişim, ispat etsinler, iftira atmasınlar. Biri kalkıyor 'Bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var'. Biz ne diyoruz 'Biz arkamızda halkımız var Allahımız var'.Onlar sırtını oraya dayıyor biz de halka ve Hakka dayıyoruz. HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle dertlenen bir parti değildir. Terör örgütü PKK'nın payandasıdır. Nereden yönetiliyor? Kandil'den yönetiliyor. Bir diğeri çıkıyor HDP'nin içinden 'Terörle Mücadelesi yasası 1 Temmuz'a kadar kaldırılmazsa savaş çıkar'. Bütün bunlar konuşuluyor, bunları duymamazlıktan mı geleceğiz Meral Hanım. Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakıyla karşı karşıyayız. Bugün Denizli'de ikisinin beraber yaptığı mitingtir. Yalan makinası devreye girmiştir.

"BAZI ANKET ŞİRKETLERİ ÇOK İLERİ MANİPLASYON YAPIYOR"

Bazı anketlerin maniplasyon için kullanıldığına şahit olduk, şahit oluyoruz. Biz yine anket yapıyoruz ama biz kendimiz yapıyoruz. Yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz. Ama nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz artık bundan 4-5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Maniplasyon çok ileri. Sipariş üzere anketler yapılıyor. Bir tane anket şirketi kullandıkları anketörler vesaire falan icabında aynı kişiler oluyor. Buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkanlara kalkıp şu anketi yaptım diyor. Burada belli satışlar var, dolayısıyla güven vermiyor. Biz kendi parti çatımız altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu sonuçları paylaşmıyoruz, çalışmalarımızı yönlendirmek için değerlendirme yapıyoruz.

"MEYDANLARIN DİLİ FARKLIDIR DÜN 150 BİN KİŞİYE HİTAP ETTİM"

17 yıldır bu ülkeyi yöneten parti olarak, meydanlarda yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Tabii yaptıklarımızı hangi heyecanla anlatıyorsak, yeni projelerimizi de onun iki katı heyecanla dile getiriyoruz. Dün İstanbul'da 4,5 yıl belediye başkanlığı yapmış bir insan olarak 4 ilçede yaptığım mitinglerde 150 bine yakın insana hitap etme fırsatı buldum. Bunlar meydanlarda. Meydanların dili farklıdır. Bu insanlar gelip bizi dinliyorsa burada bir şey var. Biz bu millete, bu ülkeye aşığız diyoruz. Biz nasıl 'tamam, yorulduk' demiyorsak, bu görev sadece bizim görevimiz değil ki, aynı zamanda benim halkımın da görevi. Demokrasi budur da onun için.

"BAY KEMAL'İN GEÇMİŞİNDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MI VAR?"

Siyasetçi gurur, kibirle milletinin karşısında durmayacak. Mütevazı olacak ki halk onu sevsin. Samimiyet olacak, yaptığı işte samimi davranacak ve tabii gayret olacak. 17 yıldır sadece Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, 4,5 yıl belediye başkanı olarak görev yapmış bir evladı olarak Erdoğan'ı ve arkadaşlarını tanıyor. Bir Kayserili Mehmet Özhaseki'yi tanımam der mi? Sayın Özhaseki bu işi iyi bilen arkadaşlarımdan bir tanesi. Ben Bay Kemal gibi konuşmuyorum. Soruyorlar 'İnce'yi niye belediye başkan adayı yapmadınız' deyince 'Onun belediye başkanlığı yok' diyor. Sanki kendisinin belediye başkanlığı vardı geçmişinde. Kendisi İstanbul'da belediye başkan adayı oldu, Kağıthane'ye Kağıttepe dedi.

"İSTANBULLULAR BİNALİ BEY GİBİ MARKA İSMİ İHMAL ETMEYECEK"

İstanbul'a belediye başkanlığı yaptığım döneminde Binali Bey benim genel müdürümdü. Sonra milletvekili oldu aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı görevini kendisine verdik. Daha sonra Başbakanlık görevine verdi. Şimdi de TBMM Başkanı'ydı. Sonra da İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak Binali Bey'i gönderdik. Ben inanıyorum ki, İstanbullular Binali Bey gibi markayı asla ihmal etmeyecektir. Diğerlerinin büyük düşünebilen bir yapısı yok. İzmir'de adayları kantara çıkaracaksınız. Şimdi İzmir'de Nihat Zeybekci nire karşısındaki nire? Zeybekci özel sektörünü çok iyi bilen, iki dönem Denizli'de belediye başkanlığı yapmış. Ekonomi Bakanlığı yapmış. Daha sonra İzmir'den belediye başkanı olarak görevlendirdik. Her ne kadar Denizlili olsa da İzmir'de yatırımları olan bir arkadaşım. İzmir'e bugüne kadar kazandırılamayan bir çehreyi kazandıracak.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN YENİDEN İNŞAASI İÇİN ŞANSTIR"

Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da yaptık. Sayın Bahçeli'nin duruşu, devlet ebed müddet anlayışına ciddi anlayışa sahip çıkması önemli. 7 Ağustos'a Kılıçdaroğlu son akşama kadar olumsuz bir cevap verdi. Son akşam baskılara dayanamadı, geleceğini söyledi. Hayatında görmediği bir katılımı Yenikapı'da gördü. Bir müddet geçtikten sonra yan çizdi, Yenikapı ruhunu inkar etmeye başladı. Cumhur ittifakı pazara kadar değil mezara kadar dedik. Bu seçim çok çok önemli. Cumhur İttifakı sadece bir seçim kazanmak için oluşturulmadı. Taban tarafından benimsenmiş uzun vadeli bir birlikteliktir. Öyleyse Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir. Bunu göreceğiz. Cumhur İttifakı Türkiye'nin adeta yeniden inşası için bir şanstır.

"DAĞDA VE ŞEHİR YAPILANMALARINDA BAŞLARINI KALDIRAMIYORLAR"

Hem sınırlarımız içinde hem sınır ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Bunların çok ilginç kuluçka yuvaları var. Sürekli artıyor buralardan. Bakıyorsunuz Kandil'e, 12-13-14 yaşında kızlar, çocuklar kaçırılıyor, eğitiliyor. Irak'ta Mahmur kamplarında bunlar eğitildi, yetiştirildi. Hem dağ kadrosu hem şehir yapılanmaları başlarını kaldıramaz hale geldi. Hiçbir teröriste nefes aldırmayacağız. En küçük terör tehdidi kalmayana kadar mücadelemizi durdurmadan devam ettireceğiz. Terörü kaynağında yok etmek için yeni operasyonlara her zaman hazırız. Suriye'den geliyorsa Suriye'den, Irak'tan geliyorsa Irak'ta yok edeceğiz. Bunu Iraklı dostlarımıza söyledik, ya siz yok edin aksi takdirde oraya ineriz, dedik.

"TRUMP'A BİZZAT SÖYLEDİM: SAVAŞ KÜRT KARDEŞLERİMLE DEĞİL!"

Adana Mutabakatı gereği Türkiye oraya girebilir. Biz Suriye'ye niçin girdik? Bu teröristleri kovalamak için. Afrin, Zeytindalı'nda bunun için. İdlib'te attığımız adımlar bunun için. Rusya ile olan birlikteliğimiz, ABD ile görüşmelerimizin arkasında bu yatıyor. Burada Amerika'nın zaman zaman bir yanlışı var. 'Kürtleri vurmayın' gibi yaklaşım. Ben bunu Trump'a 'sayın Başkan bizim yaptığımız savaş Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütü iledir. Bunların içinde Fransız, Alman, İngilizler de olabilir" dedim.

"MÜSTERİH OLUN FETÖ'CÜNÜN YAPTIĞI YANINA KÂR KALMAYACAK"

FETÖ ile mücadelede bir defa onlar da ummadıkları,beklemedikleri bir darbeyi kesinlikle bizden yediler. Şu anda kaçacak delik arıyorlar.Yurt dışına kaçanlar oldu. Türkiye'de kendini kamufle etmeye çalışanlar var. Bunlar AK Parti iktidarında yanımızda yer alıp, millete darbe vurmaya kalkanlardan biri olarak FETÖ temayüz oldu. Tabii ki yanlışımız olmadı değil, oldu. Ne zaman bunu anladık tabii ki üstlerine girdik. Bir kısmı içeride, bir kısmı Amerika, bir kısmı Almanya'ya kaçtı. Samimi olan devlet başkanları sağolsunlar bunları yakaladıkça teslim ediyorlar. Yargılanıyorlar. Bunlara bizim af diye bir şeyimiz sözkonusu olamaz. Mübebbet, ağırlaştırılmış müebbet, 10 yıl ne yerlerse, bunu yiyecekler. Cezasını çektikten sonra çıkar, çıkmaz ayrı bir konu. Hiçbir FETÖ'cünün yaptığı yanına kâr kalmayacak. Milletimiz müsterih olsun. Eninde sonunda bukalemun kılıkları da buluyoruz, bulacağız. Cezayı çekti bitti diye bir şey yok. İstihbarat örgütleri niye var. Huylu huyundan vazgeçmez.

"FETÖ'DE İŞİ GEVŞETİRSEK BUNUN BEDELİ AĞIR OLUR"

Ceza bitti, tamam artık istediği gibi hareket etsin diye bir şey olmaz. Toplumun içinde bu hassasiyet olmadığı takdirde birçok bedeli her an ödeyebiliriz. FETÖ'ye 2017-1018 toplamında 122 bin 562 gözaltı yapıldı 23 bin 10 kişi tutuklandı.Bugün itibarıyla 3 bin 306 FETÖ operasyonu yapıldı ve 1385 tutuklama işlemi gerçekleşti. Takip ediyoruz, işi gevşetirsek, bir rehavet sözkonusu olursa bunun bedeli ağır olabilir.

"CAN DÜNDAR BIRAKTI KAÇTI GİTTİ! BU ADAM VATAN HAİNİ"

İsmini vermekten hicap ediyorum. Bunların bir ahlaksızı vardı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Nerede bu adam? Açık söyleyeyim Adil Öksüz. Aynı şekilde Can Dündar olayı. 5 yıla mahkumiyeti sözkonusu. Adli kontrolle serbest bırakılıyor. Ve adam bıraktığı gibi kaçıp gitti. Bu adam vatan haini. Almanya'da, şurada burada Türkiye düşmanları bunları bağırlarına basıyorlar. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Malum Zaman Gazetesinin başındaki adam da öyleydi. Onunla ilgili karar verildi o gece hemen kaçtı gitti. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmadı.

"İSTEDİKLERİNİ YAPSINLAR! BU TEZGAHI KAFALARINA GEÇİRİRİZ"

Bu millet 15 Temmuz'u terse çevirmiş millet. Bugün biz 15 Temmuz'a göre her birimiyle çok daha güçlü ve kuvvetliyiz. İstedikleri kirli tezgahı kursunlar, bu tezgahı bunların kafasına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var. Şimdi denizde tatbikat yapıyoruz, Yunanlılar bayağı ürkmüşler. Bizim korkumuz yok. Şu anda en iyi kamuoyu araştırması 31 Mart sandıklardır. 30 büyükşehirimizi kim kazanacak, 51 vilayet, 922 ilçede kim kazanacak ortaya çıkacak.

"BUNLARIN GELİRLERİNİN BAZILARI PETROL KAYNAKLARINDAN"

Özellikle Deyr Zor bölgesinde petrol yatakları var. Şu ana kadar DEAŞ'ın kontrolündeydi, şimdi kısmen bunların kontrolünde tam da mütekamil bir yapıları yok ama onu işleyip 600-700 dolara satma durumları var. Kaynakları buradan Türkiye olarak bu gelişmeleri çok daha güvenli kılmamız lazım ki, adımlarımızı daha iyi bir şekilde atalım.