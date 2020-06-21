Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç Filmleri Festivali Ödül Töreni'nin kapanış konuşmasında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen mülteci bulunuyor. İnsanlar hayatta kalabilmek karınlarını doyurabilmek için göç ediyor. geride bıraktığımız 8 senede çoğu kadın ve çocuk Akdenizi'n azgın sularında hayatını kaybetti.

Biz din dil, ırk etnik köken ayırt etmeden kucak açtık. Barınmadan sağlığa kapsamlı politikalar yürüttük.

Koronavirüs salgını ise göçmenlerin sıkıntısı artırmıştır. farklı hayatları farklı hikayeri bır araya getiren göç, yeni bir buluşmadır. Bu süreçta yaşananlar dilimizde yeni kelimeler, ağzımızda yeni tatlar bırakır. Sinema güçlü bir araçtır.

Dünyanın dört bir yanından katılan değerli yönetmenlere, sponsorlara bir kez daha teşekkür ediyorum.